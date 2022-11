(Di sabato 5 novembre 2022) L’avventura di Fabioal, per essere diplomatici, continua a non decollare. Le Streghe hanno appena pareggiato, contro il Bari dei De Laurentiis (quarto in classifica, vive un periodo di flessione dopo un inizio super) un’altra partita, la quarta da quando l’ex Campione del Mondo siede sulla panchina dei campani: prima del Bari, ilaveva pareggiato col Pisa, col Sudtirol e con l’Ascoli; due le sconfitte, una con la Ternana e l’altra col Como di Fabregas e Cutrone, tuttora al penultimo posto del campionato cadetto. Non ci vuole un genio della matematica, insomma, per arrivare alla conclusione che con l’arrivo diin panchina ilabbia peggiorato il suo rendimento: lo dice la media, che dall’1,16 di Fabio Caserta (con cui il ...

...00 Serie B 12a Giornata: Benevento vs Bari (diretta) Telecronaca: Ricky Buscaglia Seconda gara consecutiva al Vigorito per il Benevento diche, ina mille difficoltà, cerca il tutto ......5 Leverbe 5 Letizia 5 Karic 5 Improta 5 Ciano 4 Capellini 4 Pastina 4 I più presenti di... Veseli, Acampora, Simy e Viviani, oltre ad altri che invece sono aservizio perché reduci da ... Cannavaro è un mezzo disastro, a Benevento 4 punti in 6 partite Domani al Vigorito si presenterà un Bari con nove punti in più del Benevento. Non di certo un motivo per partire sconfitti, come ha spiegato Fabio Cannavaro nella consueta ..."Benevento, la strategia di Cannavaro per reggere l'urto col Bari", titola Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. Più.