X Factor 2022 eliminato seconda puntata del 3 novembre | chi è uscito tra Iako e i Tropea

Dopo l'eliminazione di Matteo Siffredi, prosegue la competizione tra gli undici concorrenti rimasti in gara. Ospite Morgan, che torna dopo otto anni di assenza sul palco dello show Sky Original ...Secondo Live Show di X. Dopo l'eliminazione del primo concorrente, Matteo Siffredi, del roster di Ambra, gli undici concorrenti rimasti in gara si daranno battaglia davanti al tavolo dei giudici Fedez, Ambra ...Termina il Second Live Show di X Factor 2022. Top e flop della puntata appena conclusa. Scopri le nostre pagelle ...La seconda puntata dei Live di “X Factor 2022” si preannuncia molto densa. A fare notizia è la presenza di Morgan: lo storico ex giudice dello show, personaggio molto chiacchierato, si esibisce… Leggi ...