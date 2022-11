Sono separata e ho un nuovo compagno | ma non voglio convivere

Leggi su dilei

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ciao,Maria. Ho 47 anni eda 5, con un figlio di 15. Da un anno e mezzo frequento un coetaneo. Lavorando entrambi in smart working e nello stesso quartiere, ci vediamo spesso a pranzo, qualche sera in settimana (quando mio figlio è dal padre) e nei weekend liberi (sempre quando mio figlio è dal padre. Lui ha una figlia ma ha quasi 20 anni e vive con la madre in un’altra città, quindi anche se hanno un buon rapporto non si vedono molto). Abbiamo molte cose in comune, e sebbene io sia dell’idea che “l’amore pazzo è quello dei 20 e 30 anni”, sto molto molto bene con lui. Ora, mi chiede di andare a vivere insieme. Al di là del fatto che non lo trovo giusto per mio figlio, se devo dirla tutta io un altro uomo in casa non ce lo. Ho già avuto il mio ex marito e mi è bastato e avanzato. Ora, è pur ...