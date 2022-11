Salto con gli sci | Ema Klinec vince la prima qualificazione femminile della stagione a Wisla Passano le Malsiner

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si è conclusa ladicon gli sci. L’annata 2022-2023 vede la slovena Emaqualea prendersi la leadership in quel di, Polonia. Format inedito, quello odierno, con partenza dal trampolino con presenza di neve e conclusione su superficie di plastica. Per, tra le più veloci a saltare dall’HS134 polacco (90.1 km/h), punteggio di 126.6 con una misura di 128.5 metri, non la più lunga, ma quella meglio eseguita partendo da stanga 18 (tratto comune alle partite con i numeri dal 40 al 45), considerando anche le condizioni del vento che in quel momento si era alzato. Dietro di lei la norvegese Silje Opseth a quota 125.5 e l’altra slovena Nika Kriznar (da ...

Tornare presto in pista è il sogno della conduttrice Paola Caruso,una formazione agonistica nela ostacoli. "Monto da quando ho quattro anni e ho interrotto l'attività per la nascita di ...... e soprattutto Rion Sumiyoshi che, pur rallentata in quinta piazza64.10 a causa di un passaggio a vuoto nel triplo lutz, ha il bagaglio tecnico adeguato (tra cui spicca unda quattro giri ...Un paradiso terrestre, dove culture diverse convivono in pace e armonia. Mauritius è uno spettacolo più unico che raro, un vero e proprio melting pot di popoli nel rispetto reciproco: atmosfere arabeg ...L'attenzione è sempre piu' alta sulla giusta alimentazione da seguire. E sempre piu' persone optato per una dieta vegana o vegetariana, ma ricordiamo che delle proteine non ...