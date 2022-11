Petrolio | chiude con balzo a New York a 92 | 17 dollari

Agenzia ANSA

Euro sotto la parità con il dollaro, prezzi delin rialzo. Spread poco mosso a 216 punti base (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sicon il segno più per le Borse europee la settimana in cui ...Ilcon un balzo a New York, dove le quotazioni salgono dell 4,54% a 92,17 dollari al barile. . 4 novembre 2022 Petrolio: chiude in calo a New York a 88,17 dollari Il petrolio chiude con un balzo a New York, dove le quotazioni salgono dell 4,54% a 92,17 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...A Piazza Affari volano Pirelli e Moncler, giù Leonardo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 nov - Il solido rapporto sul lavoro Usa ha dato ulteriore spinta ai listini europei in una seduta par ...