Le ultime da Castel Volturno | Kvaratskhelia non parte per Bergamo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non arrivano notizie positive da, durante la seduta di allenamento odierna,ha accusato una lombalgia acuta che lo terrà fuori per la sfida contro l'Atalanta. Ecco il report ufficiale : La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.non prenderàalla trasferta diper episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra.

Ravennawebtv.it

Conferenza stampa Spalletti pre Atalanta - Napoli . Dal centro sportivo diVolturno, alla vigilia della partita della tredicesima giornata di Serie A Atalanta - Napoli ,...aggiornato sulle...... inviato aVolturno, ai microfoni di Sky Sport 24: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizie Omicidio di Castel Bolognese: Felice Orlando ucciso con un'arma da caccia Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La ...Ad esordire, in questo turno settimanale, sarà l’Artarredo di coach Picelli che farà visita oggi venerdì 4 novembre alle ore 21,15 alla Polisportiva Castellana in quel di Castel San Giovanni. Una tras ...