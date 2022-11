Lazio nell' inferno della Conference

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lanon c'è più, butta dalla finestra l'ennesima gara dell'Europa League e viene giustamente eliminata. Finisce terza in un girone folle per differenza reti dove tutti si ritrovano a otto punti ma paga la disfatta in Danimarca e altri errori disseminati in un cammino vergognoso. Passa da primo il Feyenoord, squadra modesta, che vince col cuore e la spinta di uno stadio caldo: decide Gimenez, appena entrato, con la collaborazione di Patric, Marusic e Provedel, la classifica frittata. Un gol che andrebbea sigla«comiche» e la contemporanea vittoria del Midtjtylland sullo Sturm Graz condanna Sarri a giocare l'odiata e vituperata. Un'altra botta, un colpo al cuore di un progetto che in pochi giorni ha mostrato crepe preoccupanti. Un gruppo incapace di gestire una partita facile, di fallire tre ...

