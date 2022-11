“Lasciali portare via ‘lo bailao’ | crack!”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 03/11/2022 alle 22:55 CET Il difensore del PSG ha inviato un messaggio di addio al suo ex compagno di squadra Gerard Hammered ha comunicato questo giovedì il suo ritiro dal calcio Sergio Ramos, difensore centrale del Paris Saint-Germain ed ex giocatore del Real Madrid, ha dedicato un “lascia che porti via ‘lo” a Gerard Piqué, che giovedì ha annunciato il suo imminente ritiro. “Geri, te lo dico in andaluso: porta via ‘loGoditi la vita!” ha scritto Ramos nel suo spazio su ‘Twitter’. Geri, te lo dico in andaluso: porta via ‘loGoditi la vita! pic.twitter.com/Qt0MSTPj73 – Sergio ...