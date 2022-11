(Di venerdì 4 novembre 2022) Qualche ora prima del georgiano del Napoli si è aggiunto alla lista degliLuis Muriel, out per una lesione agli adduttori. Ai box ci sono pure Marten de Roon, infortunato al bicipite ...

La Gazzetta dello Sport

Qualche ora prima del georgiano del Napoli si è aggiunto alla lista degli indisponibili Luis Muriel, out per una lesione agli adduttori. Ai box ci sono pure Marten de Roon, infortunato al bicipite ...Ritornando all'imminente sfida di campionato, valida per la 6giornata di serie B, mancherannoAndrea Cucinotta e Andrea Consolo. Arbitreranno il match (inizio ore 16,00) i signori ... Gli infortunati e gli indisponibili di tutte le squadre di Serie A Lo spagnolo n.1 al mondo si è ritirato nella sfida dei quarti contro il danese Rune. Da valutare la gravità del'infortunio in vista dell'evento di Torino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...