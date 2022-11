Criscitiello sul Napoli | “Questo deve essere il loro anno”

Si soffermamomento della Juventus MIchelenel suo editoriale per Tmw. Questi i passaggi principali con una nuova bacchettata ad Allegri PoiNapoli diceMa ha fatto discutere anche Tonali per le sue parole, decontestualizzate,fatto che non si ... Michelefa un raffronto tra il tecnico rossonero e quello del Barcellona: " Xavi , dopo ...Michele Criscitiello ha parlato del Napoli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e avvisa: "Gli azzurri caleranno".Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio CRC della stagione del Napoli e della prossima partita di campionato che vedrà gli azzurri impegnati ...