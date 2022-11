Calano le temperature e la neve torna sulle Orobie

TuttOggi

minime e massime in generale diminuzione. Www.centrometeoitaliano.it Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videosSecondo il matematico potrebbe essere dovuto ad un 'più alto aumento della socialità indotto dall'anomalo periodo diquasi estive e balneari'. 'Bisogna mantenere il bollettino su base ... Meteo, possibile neve sull’Appennino ma torna il sereno. Calano le temperature Le bollette del gas di ottobre costeranno il 12,9% in meno rispetto a quelle del trimestre precedente. Lo ha comunicato l’Arera e la variazione ..."Come da diversi anni succede è calato il gelo sulla Sardegna e in particolare su Alghero. Non si tratta certo di temperature, vista l’attuale splendida ...