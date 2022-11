Terremoto Twitter | Elon Musk licenzia metà dei dipendenti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022)rivoluziona la sua nuova creatura. Il neo-proprietario di, acquistato per 44 miliardi di dollari, è pronto are ladeidel social network. Tagliando, quindi, circa 3.700 posti di lavoro. Ma non è finita qui, perché il cambiamento radicale avverrà anche sul tema della modalità di servizio del personale. Via lo smart working, direzione verso la quale ormai la maggior parte delle grandi imprese stanno tendendo e ritorno al lavoro in presenza, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Tali direttive sono state concordate dain una riunione tenuta con i suoi consulenti e, in base alle confidenze di fonti anonime all'agenzia newyorkese Bloomberg, gli impiegati dovrebbero essere informati venerdì. Solo qualche giorno fa il ...