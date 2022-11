Agenzia ANSA

... miranti a contrastare il fenomeno delle illecite importazioni direcante il marchio di certificazione di qualità, sono il frutto di un'accurata attività di analisi degli scambi ...I militari hanno scovato quasi 7mila sacchi dinon certificato, pari ad oltre 100 tonnellate di combustile green, in quanto carente delle caratteristiche di sicurezza per consumatori ed ... Pellet contraffatto in porto a Cagliari, stop a 700 quintali I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari, in servizio nella sezione operativa territoriale del porto industriale, insieme con i finanzieri di Cagliari, hanno sequestrato 4. (ANSA) ...Sequestrato un milione di euro e iscritti nel registro degli indagati quattro uomini di origine italiana e una donna rumena per aver attinto ai fondi messi a disposizione dal “decreto liquidità“ emana ...