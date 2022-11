Genova | ucciso da una freccia | il momento in cui l' uomo | colpito | cade a terra e poi l' omicida scende in strada

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il video delle telecamere del sistema di sorveglianza di vico Mele, a, ha immortalato l’omicidio, avvenuto nella notte tra il primo e il due novembre: si vede prima una moto passare per i caruggi a tutta velocità e poi Javier Alfredo Miranda Romero andare proprio sotto l’abitazione di quello che sarà il suo assassino, Evaristo Scalco. I due discutono, litigano. A un certo punto la vittima viene colpita con una. Sta in piedi ancora poco più di un minuto, poi si accascia a. La parte finale del video documenta l'arrivo indell'assassino che tenta un primo soccorso al ferito. L'viene aggredito dagli amici del ferito e quindi consegnano ai carabinieri.

