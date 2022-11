Ferma l' auto | defeca a bordo strada e se ne va | Lo fa di continuo | ormai è una prassi

Dire

...pedoni di attivare la chiamata per fermare leper il tempo necessario all'attraversamento oppure si rinunci all'idea di spegnere il semaforo. Non sarà certamente qualche macchina in più,...... coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia , conducono in tempi ristretti, nonostante la fuga dell'investitore, ad acquisire dati utili per individuare l'investitrice ... Addio pedonalizzazione dell'Appia Antica, la burocrazia non ferma le auto "Addirittura una volta è stato visto stendere un telo a terra. Ha fatto un fagotto con il telo e lo ha caricato in auto, portandosi via tutto il 'malloppo'""Addirittura una volta è stato visto stender ...A causa dell’assenza di un regolamento attuativo del Mit non può partire l’interdizione alle auto di un tratto di via dell’Appia Antica come avrebbe voluto il Comune di Roma Manca ancora il ...