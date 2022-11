Tiscali Notizie

È successo a Istanbul: due operai si sono salvati miracolosamente sul cantiere dove lavoravano. Un tir è infatti uscito di strada proprio dove si trovavano i due uomini: il conducente ha perso il ...Un furgone si è schiantato contro la cancellata di un'abitazione, mandando in frantumi la recinzione, con i pezzi che sono saltati da tutte le parti mancando quasi per miracolo un bambino che giocava ... Camion piomba sugli operai di un cantiere stradale: ecco come va a finire È successo a Istanbul: due operai si sono salvati miracolosamente sul cantiere dove lavoravano. Un tir è infatti uscito di strada proprio dove ...È avvenuto a Istanbul: due operai si sono salvati miracolosamente sul cantiere dove lavoravano. Un tir è infatti uscito di strada proprio dove si trovavano i due uomini: il conducente ha perso il ...