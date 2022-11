Totti e Noemi Bocchi vanno a convivere? Paparazzati mentre cercano casa a Roma Nord

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Francesco: dopo essere uscita allo scoperto, la coppia adesso è pronta a fare il grande passo e andare a. Nonostante l’ex calciatore delladica di frequentare la sua nuova fidanzata da Capodanno, i due starebbero già per comprare: il magazine Chi li ha fotografativisitano un attico nella zonadella Capitale. Si tratta di un superattico in un condominio di lusso. “Il fatto che conci siano anche le bambine suggerisce che lache stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di ...

