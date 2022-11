Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale | l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 2 novembre 2022)dicon le, è statoin gravi condizioni dopo essere statoda un’. A rivelarlo tramite una nota del programma è stata la conduttrice Milly Carlucci: “Purtroppoha recentemente avuto tre episodi di. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”. Il modello aveva partecipato a una delle edizioni più celebri del programma, quella del 2016, doveottenne la medaglia di bronzo, classificandosi in coppia con la maestra Veera Kinnunen in ...

