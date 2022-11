L’arte di Giovanni Antonacci | figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi

(Di mercoledì 2 novembre 2022)die Mariannadel grande, classe 2001, non poteva che avere la musica nel DNA e proprio nel mondo della musica, nel cui firmamento brillano da anni i nomi di papà e del nonno, da qualche tempo ha cominciato a muovere i primi passi. Nell’estate del 2022 è tornato con il singolo Amare per due, dopo avere iniziato a pubblicare alcuni brani da lui composti in piena autonomia già nel 2018, un inizio che accomuna molti artisti emergenti che sognano di sfondare nella scena musicale contemporanea. Poi, le cose si fanno serie e il desiderio di un futuro di cantante diventa sempre più concreto. I primi brani autoprodotti catturano l’attenzione dell’etichetta ...

Panorama

...Ottavio Mario Mai (2002) di Alessandro Golinelli e...ampia retrospettiva dedicata colui che per primo in Italia comprese'... Angelo Pezzana ci restituisce la sua vita in bilico fra, ......mai la tomba del Brigadiere dei Carabinieri Reali... la prima Enzo Maganuco, Professore di Storia dell'presso'Ateneo ... L’arte è donna. Giovanni Maranghi in mostra a Palazzo Vecchio a Firenze