Aggiornamento urgente di Chrome per correggere vulnerabilità zero-day

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nuove falle-day per google: IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browserGoogle ha rilasciato undel browser Web. Vi consigliamo quindi di aggiornare subito la vostra versione di Googleed in questo articolo vi spieghiamo come fare. Google ha rilasciato una serie di correzioni di sicurezza per il codice del browsere Chromium all’inizio di questa settimana… una correzione di un bug CVE-2022-3723 sfruttabile nel motore JavaScript che poteva essere attivato da codice non attendibile e dati non attendibili che arrivavano dalla semplice navigazione web. In parole povere, ciò significa che la semplice visita e visualizzazione di un sito Web Malevolo potrebbe essere sufficiente per avviare codice nascosto e impiantare malware ...