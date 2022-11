Ue | Lagarde | Inflazione troppo alta | deve ritornare al 2%

(Di martedì 1 novembre 2022) “L’è ancoranell’area dell’euro nel suo complesso. La scorsa settimana abbiamo deciso di aumentare i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. E prevediamo di aumentarli ulteriormente per assicurarci che l’ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%”. Lo ribadisce la presidente della Bce Christinein un’intervista al lettone Delfi. “Più a lungo l’si mantiene su livelli così elevati, maggiore – rileva– è il rischio che si diffonda nell’economia. I consumatori e le imprese inizierebbero ad aspettarsi tassi dipiù elevati in futuro e questo è pericoloso. È una situazione che dobbiamo evitare. Ecco perché siamo determinati a fare tutto il necessario ...

...i tassi di interesse per assicurarci che l'torni al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo'. Ad affermarlo a 'Delfi' è il presidente della Bce, Christine. 'E' ...leggi anche Riunione Bce, rialzo tassi di altri 75 pb: l'è troppo alta peravanti con i rialzi tassi, nonostante la recessione alle porte "La destinazione è chiara e non l'...La presidente della Banca centrale europea in un'intervista al quotidiano lettone Delfi conferma l'intenzione di procedere con un quarto rialzo dei tassi: "Dobbiamo assicurarci che l’inflazione ritorn ...La presidente della Banca centrale europea: Più a lungo si mantiene a livelli così elevati, maggiore è il rischio che si diffonda nell'economia ...