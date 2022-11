Trova cacciatore morto nel bosco | dopo 24 ore si suicida | è mistero

(Di martedì 1 novembre 2022) A 24 ore dal rimento del cadavere di Massimo Lucietti , 24 anni, nei boschi sopra Peio, in Trentino , questa mattina intorno alle 8, sempre nei boschi di Celledizzo, è stato individuato il corpo ...

Lunedì mattina, attorno alle 7.45, era stato proprio il 59enne a dare l'allarme e segnalare il cadavere del giovanee vigile del fuoco volontario, dipendente della Fucine Film di Ossana, ...Il 31 ottobre, attorno alle 7:45, era stato proprio il 59enne a dare l'allarme e segnalare il cadavere del giovanee vigile del fuoco volontario, dipendente della Fucine Film di Ossana, ...Per chiarire la vicenda sarà fondamentale il risultato dell'autopsia sul corpo del 24enne, che è prevista per mercoledì. E altrettanto importanti saranno gli ...TRENTO - Trova morto un cacciatore di 24 anni, il giorno dopo si suicida col fucile. La piccola comunità di Celledizzo, frazione di circa 350 abitanti del Comune di Peio, in ...