Takeoff dei Migos ucciso in una sparatoria | aveva 28 anni

(Di martedì 1 novembre 2022)deiè statoa colpi di pistola. Il trapper stava giocando a dadi insieme al suo compagno di band Quavo, quando è rimasto coinvolto in unaè morto sul colpo.deia colpi di pistola: cos’è successo L’episodio ha avuto luogo alle 2:30 del mattino a Houston, in una sala bowling nella quale si trovava insieme a Quavo. Improvvisamente qualcuno è entrato e ha cominciato a sparare, colpendo a mortee ferendo altre due persone che sono state portate immediatamente all’ospedale. Per il momento non è possibile risalire all’identità degli assalitori. La notizia è stata riportata da TMZ e ripresa dal Guardian. Quavo è rimasto illeso. Ignoti, per il momento, i motivi ...

Il rapper, unocomponenti del gruppo hip hop Migos, è stato ucciso a Houston , in Texas. Secondo quanto riportato da TMZ e ripreso da The Guardian , il 28enne, il cui vero nome è Kirshnik Khari Ball,...Il vero nome diera Kirshnik Khari Ball, ed era il membro più giovaneMigos: Quavo era suo zio, e Offset suo cugino. Al momento gli altri due componenti del gruppo, Quavo e Offset, non ...01 nov 2022 - Secondo quanto riportato, il rapper è rimasto vittima in una sparatoria durante una partita a dadi ...Il rapper Takeoff, membro del gruppo hip hop Migos, è stato ucciso all'età di 28 anni in una sparatoria a Houston, in Texas.