Jovic | «Real Madrid? Quando sono arrivato è esploso Benzema»

(Di martedì 1 novembre 2022) Lukaricorda la sua esperienza al: le dichiarazioni dell’attaccante serbo in forza alla Fiorentina Lukaha parlato ad ATV del periodo passato in forza al. LE PAROLE – «È stato bello. Una grande esperienza per me emolto onorato di far parte del club più grande del mondo. Penso però di essere andato altroppo presto, e nel momento in cuiKarime ha vinto meritatamente il Pallone d’Oro. All’iniziostato sfortunato. Prima il covid, poi alcuni infortuni, ma per me è stata sicuramente una grande esperienza». L'articolo proviene da Calcio News 24.