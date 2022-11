Covid | medico no vax | Rientro a testa alta | non sarò un untore

commenta Non si era vaccinato contro ile per questo era stato sospeso dal servizio. Ma ora unno vax dell'ospedale di Vicenza può tornare nel suo reparto di radiologia. 'Rientrerò in ospedale a testa alta - ha detto Dario ...Si è messa in luce durante l'emergenza- 19 fondando VoiceMed, la startup che rileva le ... per aiutare i ragazzi a capire come lanciare un dispositivosoftware dall'idea al mercato".Le carenze di personale in una Asl che è al servizio di 500 mila persone si fanno pesantemente sentire: ridimensionamenti impressionanti in quasi tutti ...I vaccini sono stati più che altro una operazione politica. C'è stata una pericolosa furia ideologica contro chi non si è .... Covid sono stati più che altro un'operazione politica e non mi sono vacci ...