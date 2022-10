Juventus | ancora operazione Prisma | si lavora sulla linea difensiva | ecco i tempi

...potrebbe effettuare un turnover importante in vista del big match di campionato contro la. Il bomber belga si è fermatoe avrebbe riportato una distrazione al flessore. Pare difficile ......può far arrivare alle stelle la consapevolezza e l'autostima dei napoletani lanciandoli con...- un'eventuale vittoria ad Anfield a quella conquistata dal Napoli sul terreno dellaper 1 -...I nerazzurri si preparano per i big match contro Bayern Monaco e Juventus. Inzaghi è in ansia per 'Big Rom' e aspetta novità sul centrocampista croato e sul bosniaco: i dettagli ...Il Flamengo è campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia. Ha infatti battuto per 1-0 l'altra squadra brasiliana dell'Athletico Paranaense nella finale giocata oggi all'Estadio Monumen ...