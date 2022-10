Italia-Samoa | Test Match rugby 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Torna in campo la nazionale maschile die dopo iestivi è il momento delle Autumn Nations Series, con gli azzurri che sfideranno, Australia e Sudafrica. Tre sfide che potremo goderci in diretta tv sia sul satellite sia in chiaro, oltre che in. Il gruppo azzurro comprende diciannove avanti e quindici tra mediani e trequarti, con tre atleti che potrebbero conquistare nel corso delle Autumn Nations Series il proprio primo cap: si tratta del flanker della franchigia federale Luca Andreani, del numero otto di Benetton Lorenzo Cannone – fratello minore di Niccolò, seconda linea con 22 caps in carica – e del centro di Zebre Enrico Lucchin. Quello insabato sarà l’ottavo scontro diretto tra i due Paesi, nei sette precedenti due vittoriene e cinque ...

Acquista i biglietti per le Autumn Nations Series Dalla sera del 31 ottobre sino a mercoledì, quando si trasferiranno a Padova in vista del debutto stagionale di sabato 5 contro(ore 14, ...In due casi, quelli delle Isole Vergini e delleamericane, esiste un gemello vicino con cui fare un paragone immediato: le Isole Vergini Britanniche e leindipendenti. Tra il 2010 e il ...Sessanta Azzurri al raduno di Verona per preparare anche la “sperimentale” il trasferta a Leicester, i “pacifici” da lunedì si allenano al Petrarca ...I tre test match degli Azzurri andranno in diretta anche sul digitale terrestre oltre che su satellite e in streaming I tre test match dell’Italia delle Autumn Nations Series 2022 saranno visibili in ...