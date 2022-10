BoJo e le trame contro Sunak

QUOTIDIANO NAZIONALE

...tre mesi fa aveva affondato il predecessore: oggi rimpianto da molti, almeno nella base militante Tory, e tentato da un'ipotesi di ritorno che pare rafforzarsi di ora in ora a dispetto di......difficile da tenere fra la raffica di nuove richieste di dimissioni dalle opposizioni e le... Liz Truss, percepita come una possibile candidata alla successione di, ha dichiarato di ... Liz Truss, dimissioni care: assegno di 115mila sterline per 45 giorni di governo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La premier britannica lascia travolta dal caos. Entro una settimana il voto per il successore. Favorito Sunak, mentre Boris Johnson medita il ritorno (ANSA) ...