Spezia | Gotti | 'Abbiamo perso per eccesso di coraggio'

... 90' Cabral (F)(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm (23' st Strelec), Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca (15' st Amian); Gyasi (36' st Hristov), Nzola. All.:...Commenta per primo- Fiorentina 1 - 2 Dragowski 6,5: un solo intervento poco prima di capitolare su Cabral. ...5: ha responsabilità sulla rete del vantaggio ospite poi però la pareggia6: ...La Fiorentina vuole dare seguito alla vittoria di Conference continuando a segnare, ma davanti avrà lo Spezia di Gotti che non vuole lasciare indietro altri punti per la salvezza. Al Picco va in scena ...Il tecnico dello Spezia: 'Abbiamo perso subendo una ripartenza al 90''.LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Quella di oggi per noi è una beffa. Abbiamo ...