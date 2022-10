Raffaele Sollecito e Amanda Knox insieme a Gubbio

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) –, in Umbria, a 15 anni dall’omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Nel 2015, la Corte di Cassazione ha annullato le condanne comminate a, che oggi hanno 35 e 38 anni. Il tabloid The Mirror pubblica le foto del viaggio compiuto a giugno. Il quotidiano riporta che la coppia avrebbe dovuto visitareil 2 novembre 2007, quando Meredith Kercher venne trovata morta. “Stavamo programmando di andare lì nel giorno in cui il corpo di Meredith è stato trovato. Stavamo programmando quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e avevamo del tempo libero in quel giorno. Questo era il piano prima della scoperta dell’omicidio di Meredith”, le ...

di Redazione Online Amanda Knox è tornata a Perugia a metà giugno, dove ha incontrato il suo storico avvocato; poi ha rivistoa Gubbio. I due erano stati indagati, processati e assolti per il delitto di Meredith Kercher Amanda Knox è tornata in Italia - e ha visitato le città di Perugia e Gubbio - a metà ...Amanda Knox einsieme a Gubbio, in Umbria, a 15 anni dall'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Nel 2015, la Corte di Cassazione ha annullato le condanne comminate a Knox e, che oggi ...Secondo il tabloid «Mirror», Amanda Knox è tornata in viaggio a Perugia e, successivamente, a Gubbio ha incontrato Raffaele Sollecito. Il tutto a giugno scorso, circa 15 anni dopo l’omicidio di Meredi ...Raggianti mentre posano a braccetto per le strade di Gubbio lo scorso mese di giugno. E' la foto di Amanda Knox e Raffaele Sollecito pubblicata in esclusiva dal britannico Mirror in quella che viene ...