Calcio | impresa Salernitana all' Olimpico | Lazio battuta 3-1 in rimonta

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. - (Adnkronos) -dellaall', dove si impone per 3-1 insullacon tre gol nella ripresa. Il solito Zaccagni porta avanti i padroni di casa poco prima dell'intervallo sfruttando un assist di Luis Alberto ma nel secondo tempo l'ex Candreva pareggia al 6' con un gran gol in pallonetto, poi segnano al 23' Fazio e al 31' Dia in contropiede. Vecino spreca due grandi occasioni, Milinkovic-Savic, partito dalla panchina, rimedia un giallo pesantissimo: diffidato, salterà il derby di domenica prossima. Dopo 6 gare di fila senza subire reti, Provedel perde la sua imbattibilità. La squadra di Sarri subisce l'aggancio dell'Inter al 4° posto a quota 24, mentre i granata salgono al nono posto con 16 punti. La prima occasione del match è della squadra di casa con ...

all'Olimpico della Salernitana che nella ripresa ribalta la Lazio con tre gol. All' 8 ... tutte le notizie di lazio salernitana Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://...della Salernitana e pazzesco crollo della Lazio. Queste le pagelle del match:LAZIO:Provedel ... Candreva 8 - Un gol da far vedere a ogni scuolaquello che segna oggi. Stop da incorniciare ...Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Impresa della Salernitana all'Olimpico, dove si impone per 3-1 in rimonta sulla Lazio con tre gol nella ripresa. Il solito Zaccagni porta avanti i padroni di casa poco pr ...Nel lavoro le testimonianze di Baggio, Materazzi, Pirlo, Guardiola, Signori, Ranieri e molti altri campioni. Ricorda l’ex capitano: «Mi misero in camera con Giannini. Rimasi sveglio a guardarlo, non c ...