Spacciare paura è pericoloso quasi quanto spacciare stupefacenti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Al direttore - Noi italiani siamo noti in tutto il mondo per il design, la moda, la pizza e la flat tax con aliquote differenziate.Michele Magno E siamo noti in tutti il mondo anche per creare allarmi che non ci sono. Un esempio lo ha offerto ieri su Twitter il nostro amico Carlo Alberto Carnevale Maffè. Meloni dice che in Italia vi è una “crescente emergenza di devianze da droga, alcol e criminalità”. Il problema c’è, ovvio, ma i dati intanto indicano questo. Numeri del 2021 rispetto al 2019. Uso di droghe e psicoattivi: -24 per cento. Persone a rischio per abuso di alcol: -11 per cento. Reati segnalati: -12,6 per cento. Si chiede Carnevale Maffè senon siacome. Paragone azzardato, certo, ma tutti i torti Maffè ...