Real Madrid e le altre | dove vedere chi è in testa

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un turno di campionato tutto in casa quello di chi sta guidando i campionati. Ecco l’ordine di apparizione dei principali tornei in Europa, mentre in Eredivisie l’Ajax non giocherà, avendo chiesto il rinvio per preparare meglio l’ultima sfida in Champions League contro i Rangers, che assegnerà un posto nei turni a eliminazione diretta dell’Europa League. Sabato 29 ottobre 2022ore 15 Napoli-Sassuolo (Dazn). Occasione per la squadra di Spalletti per mettere pressione al Milan, che domani sera potrebbe scendere in campo a Torino con un distacco di 6 punti ore 17 Psg-Troyes (Sky). Il Lens si è avvicinato con un bel 3-0 ieri sera sul Tolosa. Mbappé e Messi sono in dubbio, ma i parigini vogliono tornare subito a +5 in classifica Domenica 30 ottobre 2022 ore 15 Arsenal-Nottingham (Sky). Prima contro ultima. La classica trappola nella quale i Gunners non devono cascare, a maggior ...