Napoli-Sassuolo 4-0 Osimhen 4? | 19? | Kvaratskhelia 35? | finisce con il poker azzurro!

(Di sabato 29 ottobre 2022) Buongiorno amici di Spazioe benvenuti alla diretta testuale del match di Serie A tra. La partita inizierà alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona, dopo una fantastica celebrazione in ricordo del Pibe de Oro, che domani avrebbe compiuto gli anni. Sciolti i dubbi di Luciano Spalletti che schiera nuovamente titolare Anguissa, Lozano invece preferito a Matteo Politano. Nell’undici neroverde out Berardi, al suo posto ci sarà il Ceide e non D’Andrea. Di seguito le scelte ufficiali degli azzurri: Formazioni ufficiali(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano,(4-3-3): Consigli; Toljan, Eric, ...

17.00 Calcio:travolge il4 - 0 Questonon si ferma più. Al 'Maradona' travolge 4 - 0 il(13° successo consecutivo tra campionato e Champions) e,in attesa del Milan,allunga in .... Tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per unsempre più lanciato, che batte senza troppi problemi anche il. Allo stadio Maradona, proprio alla vigilia del 62mo compleanno dell'indimenticato Diego, gli azzurri s'impongono 4 - 0 ...Al 4’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen: gran cross di Di Lorenzo dalla destra, riceve il pallone Osimhen che spedisce il pallone in rete. Al 15’ pericoloso il Sassuolo con Pinamonti che prova ...Aurelio de Laurentiis, assente oggi al Maradona, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli sul Sassuolo: "Da Washington ho goduto ...