Fibra Tim e PC a 29 | 90€ con ISEE inferiore a 20 000€

(Di sabato 29 ottobre 2022) , la tariffa cona 1 Gbps senza limiti e chiamate a consumo con in più un portatile Onda da 15,6 pollici. Il Bonus Famiglia non sarà applicato in caso di attivazione dell’offerta Premium Base ADSL. L’offerta dell’operatore blu prevede per lail costo di 21,90€ (quindi Internet illimitato fino a 1 Giga e linea di casa con chiamate a consumo), da intendersi con domiciliazione e conto online e include il contributo di attivazione (10€/mese x 24 mesi), a cui va aggiunto il costo per il PC ONDA Oliver Plus pari a 8€ per un totale di 29,90€ mensili. Tim offerte fisso Tim Premium, da Base ad All inclusive fino a 10 GbpsTim e PC a 29,90€ Con il bonus famiglia, Tim propone l’attivazione della tariffa Premium Basea prezzo scontato e con in abbinamento un PC Onda Oliver Plus 15.6? al prezzo di 8€ al ...

MondoMobileWeb.it

Monza vs Bologna ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e: diretta su Sky Sport ...altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A...... tra cui 3 partite di Serie Ain co - esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT. Le partite ...30 Serie C 11a Giornata Girone B: Diretta Gol [visibile con pacchetto Sky Calcio] Satellite e: ... TIM Fibra, chiusura offerte Premium ed Executive: come cambierà il portafoglio WiFi Power Il consiglio di Tim ha deliberato l’estensione dei termini del memorandum of understanding sulla rete unica, accogliendo la linea di Vivendi di non impegnare Tim in una trattativa in esclusiva. Cdp po ...Via libera dal Cda di Tim al rinnovo del MoU siglato con Cdp con l’obiettivo di una rete unica con Open Fiber ma senza l’esclusiva. Lo confermano le agenzie (Reuters, Agi e l’Adnkronos) in serata, pre ...