Covid | Mef | sospese le multe per i non vaccinati

Leggi Anche Vaccino, il ministro Schillaci: reintegro medici sospesi per inadempienza - Il bollettinodiventa settimanale: dati ogni venerdì La campagna vaccinale - 'Non vorremmo ...Come evidenziato da fonti del, la proposta "sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale- 19" ...La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19 ...Multe ai No vax, arriva lo stop. Il ministero dell'economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ...