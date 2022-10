Ora solare 2022 | gli effetti su alcune categorie di persone

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Torna l’orae pertipologie dipotrebbe non essere una buona notizia. Dal prossimo weekend, tra sabato 29 ottobre e domenica 30, bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro alle 3 del mattino. Un cambio che ci permetterà di dormire 60 minuti in più, ma in generale si perde un’ora di luce. Luce che è alla base del ciclo circadiano che è alla base del benessere di ogni essere vivente. Un ciclo che, se modificato, può avere delle conseguenze. Spiega a Repubblica il il professor Roberto Manfredini, cronobiologo dell’Università di Ferrara come: “Il disturbo dei ritmi circadiani è documentato essere alla base di una ampia serie di disturbi a carico di numerosi organi ed apparati. E anche cambiare l’ora due volte all’anno rappresenta una forma di desincronizzazione”. Negli ultimi anni, numerosi studi ...