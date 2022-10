LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | si riparto dopo la bandiera rossa | Sainz precede Leclerc e le Red Bull

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREDPENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: PESANTE LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO AERODINAMICO 20.46 Ecco, di nuovo in azione, mentre Vettel dà il via al suo giro con gomme soft. 20.45 Tornano in pista anche Schumacher, Stroll e Lawson. Ora è Gasly a uscire dai box. 20.44 La temperatura si porta a 26° e Vettel come innza è il primo a tornare in pista. 20.43 La Haas è stata riportata fuori dal tracciato. SEMAFORO VERDE!!!!! Si riparte!!!!! 20.42 Il team radio della Haas fa sentire il team che chiede a Fittipaldi di fermare subito la vettura, evidentemente i sensori avevano rilevato qualcosa di pericoloso allo di motore… 20.41 Approfittiamo della pausa per riproporre la classifica della FP1 1 Carlos...