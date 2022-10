Banca Mediolanum | Gaudio “Deve cambiare il modo di risparmiare”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Mi fa piacere veder sottolineato dalla neo premier il peso del risparmio, che per gli italiani è una grandissima risorsa, ma probabilmente non viene valorizzato, se pensiamo a tutto il patrimonio finanziario che c’è sui conti correnti i cui rendimenti sono bassissimi”. Così Vittorio, direttore Asset managementlopment di, in un’intervista a Claudio Brachino per il nuovo magazine televisivo Italpress ?conomy.“Perchè questo risparmio non viene investito? Un pò per prudenza – prosegue-. Se guardiamo agli avvenimenti degli ultimi due anni, pandemia e guerra in Ucraina, che hanno disorientato i risparmiatori. E poi c’è anche un problema di formazione-informazione: finora si puntava a investire il risparmio solo in titoli di Stato, oggi però, con ...