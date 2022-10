X Factor 2022 | anticipazioni e ospiti di questa sera

Tv8: X: la nuova edizione del talent show musicale condotto da Francesca Michielin ha ... Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 ottobreRAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 ...Gli sbarchi, osserva, 'non dipendono solo dalle Ong, però è anche vero, pur se negano, che queste navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti, il cosiddetto pull. In Europa lo ...Tra i selezionati infatti ci sono anche: Aisha e Calma provenienti da Amici 21, Enula da Amici 20, Alfa, Gianmaria arrivano direttamente da X Factor. Ma anche nuove leve della musica come Giovanni ...Si apre ufficialmente la stagione dei live di X Factor. Concluse le fasi di selezione, giudici e concorrenti si potranno dedicare totalmente alla competizione ...