Uomini e Donne | la De Filippi si arrabbia con Pinuccia | “Non devi elemosinare una cena”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tra i protagonisti indiscussi del Trono Over dic’è sicuramente. I suoi animati scontri con Tina Cipollari sono molto discussi sui social, così come la sua grande cotta per Alessandro. In una delle recenti puntate del dating-show la Dama è riuscita a far infuriare Maria De. “Nonuna L'articolo