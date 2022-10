Putin | “Non useremo l’arma nucleare in Ucraina Davanti a noi il decennio più imprevedibile”

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vladimirha tenuto il suo annuale intervento al club Valdai: nel discorso, durissimo, ha accusato l’Occidente di «fomentare l’escalation», ma ha sostenuto che Mosca «non userà l’atomica in, non avrebbe senso». L’Occidente è “ad un passo dallo sterminio di chi non piace. Anche nella Guerra fredda, quando i due sistemi erano contrapposti, a nessuno delle due parti veniva in mente di cancellare la cultura, l’arte dell’avversario, la sfera umanitaria andava trattata con rispetto per conservare per il futuro la base dei rapporti sani”, ha affermato il presidente russo. Ma il periodo di dominazione dell’Occidente “è finito” diceaggiungendo, secondo le agenzie di stampa russe, che la Russia non era una “semi-colonia” dell’Occidente e “sotto le sanzioni si è rivelata ancora più forte di quanto si sarebbe aspettata”. Quello ...