Pd | M Meloni | ‘su Congresso decide Direzione | tempi restano gli stessi'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott (Adnkronos) - Il Pd ha davanti “mesi impegnativi di apertura, coinvolgimento e dibattito per una nuova leadership. Irimangono gliremo domani in, sara' un percorso di apertura e di rinnovamento, un lavoro da fare insieme a quello di opposizione”. Lo ha detto il coordinatore del Pd Marcoa margine della segreteria del Pd. “Troppi candidati? Noi abbiamo delle regole, è possibile candidarsi e gli scritti sceglieranno i due candidati alle primarie -ha sottolineato-. Serve qualcuno in grado di disegnare con chiarezza una linea culturale, di politica economica e sociale alternativa al modello di destra a tratti reazionaria che giverna. Il Pd può raccogliere la maggioranza dei cittadini”.