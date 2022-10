(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Chiedere laè naturale e comprensibile. Tuttavia, tutti coloro che si stanno oggi dichiarando a gran voce a favore della, cosa intendono esattamente? Si pongono la domanda cosa preoccupa così tanto gli ucraini in questi appelli? Su cosa sono disposti a chiudere gli occhi i sostenitori dellaveloce, fino a che punto sono disposti ad andare oltre i confini dell'etica per continuare a rimanere nella loro zona di comfort?". Sono le domande che l'amabasciatarivolge a Giuseppe, con una lettera aperta firmata dall'ambasciatore Yaroslav Melnyke pubblicata sui social, in vista della manifestazione per laa cui il leader grillino parteciperà il 5 novembre. Era stato lo stesso capo pentastellato a lanciare l'iniziativa con un video in cui tuttavia il nome di ...

Il Foglio

... la presentazione La Farnesina, in raccordo con l'italiana e l'Istituto Italiano di ... del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Guido Milanesi, Alessandro Antoccia, del'Ambasciatore d'......secessioniste georgiane è articolato per quanto riguarda l'impegno bellico russo in. Ci ... L'Ossezia del sud ha inviato una nota all'russa, alla quale quest'ultima ha risposto dicendo ... L'ambasciata ucraina scrive a Conte: "Su Putin non sia ipocrita e vile. Non c'è pace senza giustizia" "Su cosa sono disposti a chiudere gli occhi i sostenitori della pace veloce Le manifestazioni esclusivamente all'insegna della 'pace' e con appelli impersonali a un cessate fuoco non riguardano la gi ..."Le manifestazioni esclusivamente all'insegna della pace e con appelli impersonali a un cessate il fuoco non riguardano la ...