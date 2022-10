Esplosione in una casa a Lucca | 2 morti e 3 feriti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un’, causata da una fuga di gas che ha provocato un incendio, ha distrutto un’abitazione nel comune di Torre in via per Camaiore, in provincia di, coinvolgendone anche un'altra. Due persone sono morte nell'incidente: una donna di 55 anni e il marito di 60 anni. Salva la figlia della coppia, 17 anni, che al momento dell'si trovava a scuola. L'incidente ha coinvolto anche due camionisti che transitavano al momento dell'nelle vicinanze, adesso ricoverati in ospedale, e una donna incinta, di 26 anni, che è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco. A quanto si apprende dalla Asl, la ferita ha ustioni serie, è stata portata da "Pegaso 3" a Cisanello e sarebbe in gravi condizioni.