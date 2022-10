Scaroni | «San Siro? Aperti ad altre ipotesi Inter non ha problemi»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Abbiamo un azionista che ha competenze ed esperienze nello sport, che nell’esse del Milan vanno sfruttate il più possibile. Ho conosciuto il team di Gerry, ciascuno competente in un’area specifica e con grande esperienza nel mondo dello sport. Credo che il Milan possa beneficiare di questo azionista che porta un contributo che non avevamo sul L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il presidente del Milan Paolo: 'Il NuovoSiro sarà lo stadio più bello del mondo. Attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e ...... quali Pinto da Costa, Herbert Hainer, Khaldoon Al Mubarak, Florentino Perez e Paolo. Del ... Sono stati di nuovo riempiti gli stadi (Siro e l'Olimpico di Roma) prima ancora di rifarli. Il ... LIVE MN - Approvazione bilancio 2021-21. Scaroni: "Stadio: a San Siro con l'Inter, ma valutiamo anche di andare da soli. Grazie Gazidis per il lavoro svolto" I primi legami negli anni sovietici, in un network di influenza riattivato da Putin con Akimov e Alexander Medvedev, attorno a Gazprom. Il ruolo centrale ...Intervenuto durante il dibattito pubblico tenutosi in occasione della realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter, Paolo Scaroni ha illustrato quello ...