Meteo | ad Halloween caldo come a giugno | è l' anticiclone Monster - Meteo - quotidiano net

E la situazione, secondo le previsioni, non cambierà nei prossimi giorni. In Italia, ma ... Il cosiddetto anticiclone di, anche definito Monster arriva negli ultimi giorni di ottobre e ...Temperature fino a 10° oltre la media del periodo, in particolare in Sardegna, centro Nord e Alpi. Alta pressione dal Marocco alla ...Ottobre e anche l'inizio di novembre fanno registrare temperature ben lontane dalla media stagionale. L’anticiclone che viene dal Sahara potrebbe far cadere il record di 30 gradi registrati in novembr ...L'organizzatore di eventi Max De Palma, ospite nella diretta serale di Trieste Cafe, ha espresso le sue previsioni in merito alla festività di Halloween a Trieste. "Spero sempre nel bel tempo, cosicch ...