Meloni replica a Scarpinato in Senato | “Da lei un approccio ideologico”

Lo ha detto Giorgia, nellaal dibattito del Senato. Quella in Ucraina 'è una guerra di aggressione, non la posso accettare. Ho sempre creduto nella legittima difesa se un ladro entra ...Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nellaal Senato dopo la discussione sulla fiducia al governo ribadendo che il suo esecutivo metterà mano al tetto del contante. 'Ci sono ...Al termine del dibattito al via la replica del presidente del consiglio Giorgia Meloni. “Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco, rispettoso e soprattutto composto”. Lo ...Nell'intervento di replica di Giorgia Meloni alla Camera c'è stato spazio anche per un piccolo botta e risposta con l'opposizione. Il presidente del Consiglio è stato subito… Leggi ...