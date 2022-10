Il nipote della regina Camilla rivela | «Fui bullizzato e minacciato di morte per via del cognome Parker Bowles»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il produttore cinematografico Lukedopo l'ascesa al trono di Carlo III ha deciso di raccontare, per la prima volta, la sua storia: «Quando andavo a scuola la gente pensava che Diana fosse morta per colpa di mia zia. Quindi anche io, per associazione, avevo ucciso la principessa»