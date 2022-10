HJK Roma | Zalewski torna titolare

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Per la quinta gara di Europa League Nicoladovrebbe essere schierato nell’11 di partenza di Mourinho. Il Corriere dello Sport rimarca come la sua assenza si sia fatta notare in-Napoli, gara che ha saltato perché vittima di una gastroenterite. Lo stesso allenatore ha ammesso: «Nicola avrebbe giocato da quinto di destra». Il suo sostituto Karsdorp non ha ancora l’autonomia per i 90 minuti.era in campo nell’esordio in Europa contro il Ludogorets: in una gara non positiva per lui e per la squadra, si è segnalato comunque per i tanti palloni giocati. L'articolo proviene da Calcio News 24.